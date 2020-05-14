Депутат предлагает объединить Костромскую и Ярославскую области

Депутат ярославской городской думы Дмитрий Петровский выступил с предложением объединить Костромскую и Ярославскую области.
Идею об объединении Петровский объяснил непростой экономической ситуацией, а объединение регионов, по его словам, уменьшит расходы на содержание органов власти и «упростит порядок подчинения».
Депутат придумал и название для нового региона – Петровская область, пояснив, что именно в этих краях Петр Первый «закладывал мощь нашего флота».
Инициативу обсудили накануне на заседании муниципалитета Ярославля, но поддержали идея не нашла.
Ранее депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.