Депутат предлагает объединить Костромскую и Ярославскую области

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru

Ярославль. Фото: Pixabay

Депутат ярославской городской думы Дмитрий Петровский выступил с предложением объединить Костромскую и Ярославскую области.

Идею об объединении Петровский объяснил непростой экономической ситуацией, а объединение регионов, по его словам, уменьшит расходы на содержание органов власти и «упростит порядок подчинения».

Депутат придумал и название для нового региона – Петровская область, пояснив, что именно в этих краях Петр Первый «закладывал мощь нашего флота».

Инициативу обсудили накануне на заседании муниципалитета Ярославля, но поддержали идея не нашла.

Ранее депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.