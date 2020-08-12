В Ярославской области власти до 18 августа продлили связанные с пандемией COVID-19 ограничения

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12 августа 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, продлены в Ярославской области до 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточнятся: соответствующие изменения, которые определяют порядок работы организаций и индивидуальных предпринимателей, уже внесены в постановление правительства области.

В регионе запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Масочный режим сохраняется до особого распоряжения - их необходимо использовать при поездках на общественном транспорте, в общественных местах. Предприятия должны будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабильная. В течение двух последних месяцев в сутки выявляется менее 50 больных с диагнозом коронавирус, однако мы не хотим форсировать ситуацию с переходом к третьему этапу снятия ограничений», - рассказал губернатор Ярославской области Дмитрия Миронова.

Ранее сообщалось: в ВОЗ призывают молодежь к активному участию в борьбе с пандемией COVID-19.