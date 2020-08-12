Собянин отметил развитие инновационной медицинской промышленности Москвы

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12 августа 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сергей Собянин отметил развитие столичной медицинской промышленности. По данному вопросу московский градоначальник высказался во время посещения предприятия «Трек-Э Композит», которое занимается производством эндопротезов тазобедренного сустава.

Как констатировал Собянин, на данном предприятии «создана вся линейка, которая приближает нас к качественному изготовлению эндопротезов». «И я надеюсь, что в сотрудничестве с нашими клиниками, с федеральными институтами, с «Росатомом» мы все-таки добьемся, чтобы в России изготавливались качественные эндопротезы мирового уровня, по конкурентной цене и качеству», - заявил мэр.

Градоначальник также проинформировал, что в больницах Москвы каждый год делают порядка восьми тысяч операций эндопротезирования. На сегодняшний момент оно является одним из ведущих направлений хирургии и травматологии.

Александр Бондарь, гендиректор «Трек-Э Композит», в свою очередь, поблагодарил столичные власти за помощь в организации производства. Данная поддержка выразилась в выделении субсидий. В 2017 - 2019 годах компания получила от правительства Москвы 27,83 млн рублей на покупку оборудования. Кроме того, в 2017-м Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 300 млн.

В настоящее время компания изготовляет эндопротезы с ножками типа «Цваймюллер» и «Мюллер». В будущем в «Трек-Э Композит» намерены запустить производство протезов с ножкой «Тапер». Согласно статистическим данным, именно на эти три вида приходится около 50% от общего объема спроса на эндопротезы.

Эндопротезы, произведенные в российской столице, используются сегодня при проведении операций в таких учреждениях, как московское РНИМУ имени Пирогова, подмосковное НИКИ имени Владимирского и саратовское СГМУ имени Разумовского.

В следующем году предприятие собирается выпустить до 25 тысяч эндопротезов. Также в компании намерены организовать лабораторию испытаний медицинских изделий. Совместно с московскими властями прорабатывается вопрос создания специализированного межотраслевого кластера в сфере производства имплантируемых медизделий.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Сергей Собянин поддержал идею организации парка «Союзмультфильма», который должен появиться на территории ВДНХ.