Собянин одобрил создание парка «Союзмультфильма» на территории ВДНХ

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проект создания мультимедийного парка «Союзмультфильма» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

«Правительство Москвы предоставит субсидию ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» для компенсации части затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мультимедийный парк планируется открыть в 2020 году в павильоне №7 «Семена», который был построен еще в 1978 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.

«Капитальный ремонт здания общей площадью 2,2 тыс. кв. м был завершен летом 2020 года. В ходе работ были отремонтированы фасад и кровля, заменено витражное остекление. Специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу с елью в цокольной части здания», - поясняется в сообщении.

Как отмечается, здание оснащено современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией. Павильон также был адаптирован для маломобильных граждан. Там установлен подъемник, лифт, пандусы, а также тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля.

Фасад павильона, а также клумба украшены архитектурно-художественной подсветкой. Она будет работать в двух режимах: повседневном и праздничном.

Сама экспозиция павильона будет состоять из мультимедийных аттракционов «Путешествие внутрь мультфильма», «Я и мультгерои», «Комната с фонариком» и других, при создании которых были использованы современные технологии VR/AR, RTX (трассировка лучей), motion capture («захват/снятие движения») и 3D-анимации.