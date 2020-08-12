Жители и гости Железноводска с начала года выпили 800 тонн минеральной воды

Почти 800 тонн природной минеральной воды выпили туристы и жители города-курорта Железноводска с начала 2020 года.
Специалисты подсчитали, что такой же объем воды потребуется, чтобы наполнить 50 олимпийских бассейнов. Количество выпитой воды подсчитали «умные счетчики», которые в качестве пилотного проекта устанавливаются в городе.
По данным горадминистрации, ежедневно в городе выпивают около 4 тысяч литров минеральной воды. Расход минералки увеличивается на выходных и в праздники, что говорит о том, что лечебную воду пьют не только курортники-долгосрочники, но и туристы выходного дня.
Ранее сообщалось, что курорты Кавказских Минеральных Вод поставили в пример черноморским.
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