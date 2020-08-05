Курорты Кавказских Минеральных Вод поставили в пример черноморским

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5 августа 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Железноводск. Фото: сайт губернатора СК

Многие прибрежные курортные города России могут поучиться у Ставрополья развитию туристической инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Заместитель председателя правительства побывал с рабочей поездкой на Кавказских Минеральных Водах, ему показали места, где добывается знаменитая минеральная вода «Ессентуки №4», он осмотрел питьевые бюветы в Железноводске.

«Многим руководителям в прибрежных территориях стоило бы приехать, чтобы посмотреть, как можно обустраивать курортные и прибрежные зоны», - отметил Трутнев.