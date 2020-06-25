Первый замглавы Минэкономразвития будет развивать курорты Северного Кавказа

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25 июня 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич. Фото: kremlin.ru

Совет директоров АО «Курорты Северного Кавказа» будет возглавлять первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Сейчас министерство внедряет системный подход к развитию экономики СКФО и функционированию институтов развития как основных локомотивов.

«Главный фокус – на инфраструктурное развитие территории и вывод экономики из тени», – говорится в сообщении.

В конце мая Михаил Бабич также был избран председателем Совета директоров еще одного института развития СКФО – АО «Корпорация развития Северного Кавказа».