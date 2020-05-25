Первый замминистра экономического развития возглавил совет директоров Корпорации развития Северного Кавказа

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25 мая 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич. Фото: сайт Минэкономразвития РФ.

Первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич возглавил Совет директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Гендиректором корпорации стал Андрей Харин. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Решение о назначении было принято «на основании директивы вице-премьера правительства России Юрия Трутнева».

В пресс-релизе говорится, что смена руководства ключевого института развития СКФО «призвана улучшить инвестиционный климат макрорегиона, упростить механизмы получения господдержки».

Также сообщается, что Минэкономразвития РФ осуществляет права акционера Корпорации развития Северного Кавказа.