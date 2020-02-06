Меры господдержки не помогли регионам СКФО выбраться из числа отстающих

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6 февраля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Столица СКФО г. Пятигорск. Фото: соцсети

Меры поддержки Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) не обеспечили ему опережающих темпов социально-экономического развития. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам оценки выполнения госпрограмм на территории Северного Кавказа.

Анализ выявил системные недостатки, препятствующие достижению целей комплексного развития регионов СКФО.

«Пока не удалось переломить тенденцию отставания в таких показателях как «индекс промышленного производства», «ВРП на душу населения», «темпы роста жилищного строительства», «уровень безработицы» и «темп роста реальных денежных доходов»., - говорит аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

ВРП на душу населения по СКФО за 2017 год был меньше среднероссийского в 2,5 раза. Различные преференциальные режимы и льготы, применяемые на территории региона, не обеспечили приток инвестиций и новые рабочие места.

В частности, недостаточно проработаны «специальные разделы» госпрограмм, которые были сформированы для решения вопросов опережающего развития приоритетной территории Северного Кавказа. Как показал анализ, министерства формально подошли к формированию этих «спецразделов».

«Мы понимаем, что этот инструмент работает не многим более года, но уже видно, что комплексного подхода к решению проблем Северного Кавказа он не обеспечивает», – говорит Орлова.

В 2018 году на реализацию госпрограмм на территории СКФО было направлено 323,6 млрд рублей – это 23,3% больше чем было в 2017 году. При этом около 77% этих расходов – это средства федерального бюджета. Основной объем этих средств (169,4 млрд рублей) – дотации субъектам Северного Кавказа.

По мнению аудитора счетной палаты, необходимо провести анализ показателей «спецразделов» госпрограмм на объективность и актуальность.

Ранее новый полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка назвал главные проблемы, тормозящие развитие округа.