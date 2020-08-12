В России активность запросов на госуслуги вернулась к докарантинному уровню
12 августа 2020, 13:32[ «Аргументы Недели» ]
В июле 2020 года активность запросов на получение государственных услуг достигла докарантинного уровня, а количество обращений за госуслугами в электронном виде увеличилось на 500 тысяч в неделю.
В аналитическом обзоре, подготовленным Минэкономразвития, говорится, что если в январе-феврале 2020 года в среднем в неделю через МФЦ поступало 2,7 млн запросов, а на портал Единый портал госуслуг (ЕПГУ) 3,9 млн, то в июле 2020 это соотношение стало 2,6 млн в МФЦ и 4,3 млн - на ЕПГУ. Таким образом диспропорция между получением госуслуг офлайн и онлайн выросла и продолжает сохраняться.
«Во многом это связано с переводом части пользователей в онлайн и консультационной поддержкой отделений МФЦ, оказывающих помощь заявителям в подаче запросов через Интернет», – говорится в обзоре.
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