Эксперт рассказал о поддельных сайтах госуслуг

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20 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:хакер, pixabay.com

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что мошенники активно используют тему коронавируса для обмана российских граждан в Интернете. Отмечается, что уже выявлено несколько сотен нарушений, связанных с продажей пропусков, и несколько десятков - с подделкой сайтов госуслуг.

“... возросло число различных мошеннических сайтов, которые используют повестку коронавируса для обмана граждан … только поддельных ресурсов, торгующих электронными пропусками, выявлено около 200. Также нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг — среди их доменов встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и т.д.”, - пояснил он.

За первый квартал 2020 года выявлено 10 тысяч онлайн-ресурсов, отметил он. По его словам, переходы пользователей на подобные сайты возросли в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Однако Кузнецов добавил, что “с момента ввода карантина в марте и до майских праздников” снизились попытки телефонного мошенничества.