Онищенко объяснил, почему за рубежом критикуют российскую вакцину от коронавируса
12 августа 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины завистью и проплаченностью.
Онищенко напомнил, что в свое время говорил о том, что проблемы создать вакцину от коронавируса в принципе нет и не сомневался, что вакцина может быть сделана достаточно быстро.
Что касается критики, то Онищенко призвал прекратить истерику, которая, по его словам, инициируется она двумя факторами – «почему не я», и тем, что «проплачивается все это». Парламентарий предложил меньше обращать внимание на эти сомнения и «поблагодарить наших коллег за то, что они так трепетно относятся к нам».
Ранее глава Минздрава РФ заявил, что критика российской вакцины от коронавируса вызвана «страхом конкуренции».
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