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Мурашко заявил, что критика российской вакцины от коронавируса вызвана «страхом конкуренции»

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Мурашко заявил, что критика российской вакцины от коронавируса вызвана «страхом конкуренции»
Михаил Мурашко. Фото: сайт Кремля

Звучащая с Запада критика российской вакцины от коронавируса безосновательна и вызвана страхом конкуренции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также отметил, что подобные действия вызваны страхом конкуренции. Мурашко добавил, что, несмотря на подобные заявления, первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель, а производство вакцины будет направлено в первую очередь на российский рынок.

Мурашко подчеркнул, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет добровольной, включая медиков.

ДВа

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