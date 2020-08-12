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В Общественной палате оценили идею о продлении отпуска многодетным родителям

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Общественной палате оценили идею о продлении отпуска многодетным родителям
мама и дети на берегу моря, pixabay.com

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец в среду, 12 августа, оценила предложение продлить многодетным родителям ежегодный оплачиваемый отпуск.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею об увеличении отпуска родителям трех или более детей до 35 дней.

Ирина Волынец заявила, что это замечательная инициатива и прямая поддержка многодетных семей. По ее мнению, это будет мотивировать стремление граждан к тому, чтобы завести больше детей.

Председатель Национального родительского комитета уточнила, что государство должно принять участие в выплате отпускных, чтобы не допустить дискриминации многодетных семей со стороны работодателей.

ЕТ

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