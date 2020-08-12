Коронавирус 12 августа: в России зарегистрировали первую в мире вакцину, кальян распространяет COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 12 августа в мире коронавирус обнаружен у 20 530 729 человек. 746 960 зараженных, вылечились 13 451 591. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Массовое производство препарата может быть запущено к концу текущего года. Глава государства также добавил, что его дочь сделала прививку от COVID-19. После первой прививки у неё поднялась температура до 38 градусов. После второго укола также зафиксировали небольшое повышение температуры, однако оно быстро сошло на нет.

• В Израиле создадут самую дорогую медицинскую маску. Она будет стоить $1,5 млн. Ювелир Исаак Леви сделает маску на основе белого золота и украсит 3600 белыми и черными бриллиантами. Внутрь изделия вставятся съемные противовирусные фильтры модели N99. Такие фильтры способны задерживать 99% частиц.

• Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что готов первым привиться российской вакциной от коронавируса. Также он добавил, что «наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна». Сербский лидер отметил, что препарат – это спасение для экономики их страны.

• Эпидемиолог Михаил Фаворов сказал, что если и болеть коронавирусом, то лучше летом. Эксперт подчеркнул, что вне зависимости от сезона никто из заболевших не может быть уверен в том, что болезнь пройдёт без осложнений. «Но у вас есть шанс, что вы переболеете легче. У вас просто антитела появятся, да и всё. Вы, в общем-то, правы: если, как говорится, заболеть, то лучше сейчас. Вирус менее агрессивный», – отметил он.

• Эксперт заявил, что кальян распространяет коронавирус. Об этом заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. Плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только COVID-19, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний.

• Главный инфекционист США Энтони Фаучи сомневается в безопасности российской вакцины от COVID-19. По словам эксперта, обладать вакциной и доказать, что она безопасная и действенная – две разные вещи. Специалист добавил, что у США есть «полдюжины вакцин или больше». Инфекционист также заметил, что если бы американская сторона «хотела рискнуть и навредить большому числу людей», то Вашингтон мог бы тоже зарегистрировать препараты. Ученый выразил надежду на то, что россияне полностью удостоверились в безопасности вакцины. «Я очень сомневаюсь, что они это сделали», – добавил Энтони Фаучи.