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В России за сутки скончались 129 пациентов с коронавирусом

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончались 129 пациентов с коронавирусом
анализы, Waltraud Grubitzsch/ZB

В России за прошедшие сутки скончались 129 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом утром в среду сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Согласно последней информации оперштаба, с начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации скончались 15 260 инфицированных.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа количество случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 5 102. В общей сложности с начала пандемии в России выявили 902 701 случай заболевания.

ЕТ

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