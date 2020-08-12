В России за сутки скончались 129 пациентов с коронавирусом
12 августа 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]
В России за прошедшие сутки скончались 129 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом утром в среду сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
Согласно последней информации оперштаба, с начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации скончались 15 260 инфицированных.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа количество случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 5 102. В общей сложности с начала пандемии в России выявили 902 701 случай заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.