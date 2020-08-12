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В России за сутки выявили 5 102 случая заражения COVID-19

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 5 102 случая заражения COVID-19
анализы, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 5 102. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним сообщениям, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе заметили, что у 1 404 инфицированных не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 902 701 случай заражения COVID-19.

ЕТ

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