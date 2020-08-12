В Думе объяснили выгоду IT-компаниям от налогового маневра
12 августа 2020, 10:33[ «Аргументы Недели» ]
С 1 января 2021 года для IT-компаний будут существенно уменьшены ставки по налогу на прибыль и по взносам в государственные внебюджетные фонды.
Закон о налоговом маневре в IT-отрасли был подготовлен правительством РФ по поручению президента. Налог на прибыль снизится с нынешних 20% до 3%. Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В Пенсионный фонд будет отчисляться 6%, 1,5% – в соцстрах и 0,1% – в бюджет ОМС. Новая льгота по страховым взносам будет бессрочной.
Ранее в Госдуме предложили продлить многодетным родителям ежегодный оплачиваемый отпуск.
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