В Думе объяснили выгоду IT-компаниям от налогового маневра

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12 августа 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

С 1 января 2021 года для IT-компаний будут существенно уменьшены ставки по налогу на прибыль и по взносам в государственные внебюджетные фонды.

Закон о налоговом маневре в IT-отрасли был подготовлен правительством РФ по поручению президента. Налог на прибыль снизится с нынешних 20% до 3%. Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В Пенсионный фонд будет отчисляться 6%, 1,5% – в соцстрах и 0,1% – в бюджет ОМС. Новая льгота по страховым взносам будет бессрочной.

Ранее в Госдуме предложили продлить многодетным родителям ежегодный оплачиваемый отпуск.