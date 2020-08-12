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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
порывистый ветер в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности на территории Москвы и Московской области. Согласно последней информации, предупреждение будет действовать до вечера четверга, 13 августа.

Синоптики подчеркнули, что погода в столичном регионе будет потенциально опасной из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее сегодня метеорологи предупредили, что в европейской части Российской Федерации ожидается похолодание. Специалисты сравнили изменения погоды с "репетицией осени". Они, однако, отметили, что тепло вернется ближе к концу текущей недели.

ЕТ

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