Синоптики предупредили о «генеральной репетиции осени» в европейской части России

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12 августа 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Специалисты центра погоды "Фобос" в среду, 12 августа, предупредили, что в европейскую часть России пришло похолодание. Метеорологи назвали изменения погоды "генеральной репетицией осени".

По словам синоптиков, уже сегодня в Центральной России и Черноземье температура воздуха будет находиться в пределах плюс 20 градусов. На севере центральной части РФ, в Поморье, а также на Кольском полуострове столбики термометров будут показывать меньше плюс 15 градусов, а на крайнем северо-востоке они не поднимутся выше отметки в плюс 10 градусов.

Кроме того, на всей территории Европейской России ожидаются осадки, которые, однако, не будут отличаться высокой интенсивностью.

Уточняется, что похолодание не продлится долго – уже к концу недели тепло вернется.