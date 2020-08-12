Синоптики предупредили о «генеральной репетиции осени» в европейской части России
12 августа 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Специалисты центра погоды "Фобос" в среду, 12 августа, предупредили, что в европейскую часть России пришло похолодание. Метеорологи назвали изменения погоды "генеральной репетицией осени".
По словам синоптиков, уже сегодня в Центральной России и Черноземье температура воздуха будет находиться в пределах плюс 20 градусов. На севере центральной части РФ, в Поморье, а также на Кольском полуострове столбики термометров будут показывать меньше плюс 15 градусов, а на крайнем северо-востоке они не поднимутся выше отметки в плюс 10 градусов.
Кроме того, на всей территории Европейской России ожидаются осадки, которые, однако, не будут отличаться высокой интенсивностью.
Уточняется, что похолодание не продлится долго – уже к концу недели тепло вернется.
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