Дальнему Востоку угрожают циклоны

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11 августа 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России предупредили жителей Дальнего Востока о серьёзных опасностях. В ближайшие дни регион накроют циклоны и сильные ветра. Они могут создать риск возникновения происшествий на морях и увеличения площади лесных пожаров.



В опасную зону попадают мореходы и рыбаки Охотского и Японского морей. Высота морской волны может достигать 15 метров. В конце июля в Охотском море волной перевернуло рыболовецкую шхуну, которая впоследствии затонула. Один из членов экипажа до сих пор не найден.



Юг Приморского и Хабаровского краёв накроют сильные дожди. Жители Сахалина также вынуждены будут испытать силу стихии ветра и воды. Такая ситуация может продлиться до конца лета. Метеозависимым людям можно не беспокоиться. Солнечных вспышек будет мало, геомагнитное поле спокойное, а радиационная обстановка останется невозмущённой.



Сейсмологическая обстановка тоже стабильная. В районах расположения вулканов пройдут сильные дожди, что может спровоцировать грязекаменные потоки.



