Как замотивировать ребенка на учебу, рассказала эксперт
11 августа 2020, 21:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
С приходом сентября многие родители сталкиваются с нежеланием детей ходить в школу и учиться. Академик Российской академии образования Марьяна Безруких объяснила, как замотивировать ребенка на учебу.
Эксперт отметила, что главным мотиватором для детей должны быть не подарки и не страх наказания, а получение новых знаний. По ее словам, ребенок должен осознавать, что учеба требует интеллектуального, психологического и физического напряжения. Взрослые часто рушат мотивацию ребенка придирками, критикой и недовольством. Важно, чтобы родители и учителя старались донести до детей, что учиться – это не только полезно, но интересно и по силам каждому.
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