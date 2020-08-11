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Как замотивировать ребенка на учебу, рассказала эксперт

, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Как замотивировать ребенка на учебу, рассказала эксперт
Школьница. Фото: pixabay.com

С приходом сентября многие родители сталкиваются с нежеланием детей ходить в школу и учиться. Академик Российской академии образования Марьяна Безруких объяснила, как замотивировать ребенка на учебу.

Эксперт отметила, что главным мотиватором для детей должны быть не подарки и не страх наказания, а получение новых знаний. По ее словам, ребенок должен осознавать, что учеба требует интеллектуального, психологического и физического напряжения. Взрослые часто рушат мотивацию ребенка придирками, критикой и недовольством. Важно, чтобы родители и учителя старались донести до детей, что учиться – это не только полезно, но интересно и по силам каждому.

АБ
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