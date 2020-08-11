Как понять, что у ребенка стресс

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11 августа 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ребенок. Фото: pixabay.com

Стресс у ребенка определить не просто из-за особенностей психоэмоционального развития. Главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких научила, как понять, когда ребенку нужна помощь педиатра или даже психолога.

Врач предупредила, что первыми признаками являются плохой сон, слезы без причины, навязчивые движения, неадекватная реакция на повседневные ситуации и головные боли.

«Когда ребенок жалуется на боли в животе, боли спазматического характера, когда выявляются навязчивые движения: подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за пиджак, — очень часто эти признаки бывают у детей с неврозоподобными расстройствами», - рассказала Безруких.

Она добавила, что нельзя лечить ребенка самостоятельно и в случае проявления подозрительных симптомов стоит сразу обратиться к врачу.