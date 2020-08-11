Психолог рассказала, что около 10% российских женщин предпочитают молодых мужчин

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11 августа 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина рассказала, что около 10% российских женщин в возрасте 35–45 лет находят партнёров моложе на десять и более лет. Ещё 15–20 лет назад такие браки были редкостью, их наблюдалось не более 1%. Сейчас наличие юного мужа у зрелой женщины никого не удивляет.

Женщины уже не стесняются находить себе молодых мужчин, ведь они всё меньше руководствуются вековыми традициями и мнением общественности.

Не стоит забывать, что современные технологии позволяют дамам долго оставаться привлекательными и выглядеть на 10–15 лет моложе фактического возраста.

"Мужчины психически стареют раньше, чем женщины, причём существенно. Уже после 40 лет многие из них полностью растрачивают жизненную энергию. Они хотят лежать на диване, смотреть телевизор или сидеть в Интернете. Среди женщин старше 40 лет, напротив, много энергичных и активных, они торопятся жить", - объяснила Метелина.