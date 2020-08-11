Россотрудничество займется ребрендингом агентства

11 августа 2020, 20:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что организации планирует провести ребрендинг агентства.
По его словам, менять название «Россотрудничество» не будут, потому что оно, по словам Примакова, «уже устоялось, это огромные изменения в бумагах, это затраты», хотя выговорить такое слово иностранцам не под силу.
«Нам нужен бренд внешний. У МЧС есть Emercom, мы тоже будем искать тоже свой бренд», – сказал Примаков, добавив, что планирует устроить открытый конкурс.
Он также отметил, что Россотрудничество должно быть «более дружелюбным хотя бы в названии».
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