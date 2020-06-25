Евгений Примаков возглавил Россотрудничество и объявил о переменах в ведомстве

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25 июня 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Примаков. Фото: сайт Госдумы РФ

Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков, который официально возглавил агентство 25 июня, рассказал о том, какие перемены ждут ведомство.

На своей странице в Facebook Примаков написал, что «Россотрудничество ждут большие перемены», но «не будет костров инквизиции и кавалерийских атак с фейерверками». Он подчеркнул, что репутация Россотрудничества прямо сказывается на репутации нашей внешней политики в целом, а значит и на репутации страны».

Примаков отметил, что при всем уважении к тому, что было сделано ранее, ведомство начнет «разгребать завалы» и будет выстраивать рабочее взаимодействие с МИД, а также с сообществами соотечественников.