В каких странах любят туристов из России

11 августа 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
К российским туристам в некоторых странах относятся с предубеждением, однако есть много государств, в которых рады гостям из России. Об этом рассказал директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко.
Специалист заявил, что к россиянам с радушием относятся в Белоруссии, Болгарии, Грузии, Чехии, на Кубе, а также в Польше. Осауленко отметил, что в этой стране позиция властей не совпадает с мнением жителей, которые положительно относятся к россиянам и часто принимают туристов из Калининграда.
«Там, где были какие-либо достаточно продолжительные исторические периоды взаимодействия, либо мы активно сотрудничали, либо мы были даже частью единой страны, везде отношения за десятилетия и века не поменялись», - уверен эксперт.
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