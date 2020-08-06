Россияне назвали отечественные курорты, на которые отправятся в августе

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6 августа 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

На пляже. Фото: pixabay.com

В августе большинство намеревающихся посетить курорты россиян, отдали предпочтение Сочи или Анапе.

Соответствующее исследование провели аналитики «Яндекс.Путешествия». Отмечается, что интерес к зарубежным курортам россияне не проявляют, что связано, в первую очередь, с закрытием границ.

Кроме Сочи и Анапы, в топ-5 попали Ялта, Геленджик и Алушта. Самым популярным направлением, не связанным с пляжным отдыхом, у россиян оказался Санкт-Петербург. Москва стала одиннадцатой, а Кисловодск занял 16-е место в рейтинге.

Ранее курорты Кавказских Минеральных Вод поставили в пример черноморским.