За призывы к отчуждению территорий РФ в СМИ и интернете штраф будут больше
11 августа 2020, 18:01[ «Аргументы Недели» ]
За призывы против территориальной целостности, в случае принятия поправок, будет грозить административная ответственность в виде штрафов для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, а для юридических - от 200 до 300 тысяч рублей.
Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что эти штрафы будут больше, если призывы осуществлялись в СМИ или интернете.
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уже уголовную ответственность – штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.
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