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Мерзлякова заявила, что новые правила диспансеризации изменят образ жизни россиян

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Мерзлякова заявила, что новые правила диспансеризации изменят образ жизни россиян
Татьяна Мерзлякова. Фото: сайт СПЧ

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Татьяна Мерзлякова считает, что новое право россиян на диспансеризацию позволит изменить образ жизни и снизить риски заболеваний.

11 августа в России вступил в силу закон о выходном дне для людей 40 лет и старше, предназначенном для прохождения диспансеризации.

«Новое право - провести медицинские обследования в будний день и не потерять при этом заработную плату позволит многим людям изменить образ жизни и снизить риски онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний», – сказала Мерзлякова.

По словам правозащитницы, эпоха коронавируса показала, что люди, имеющие разные сложные заболевания, переносили инфекцию гораздо тяжелее и «мы теряли этих людей, а они порой не знали о существовании у себя трудного заболевания».

«Поэтому, мне кажется, очень важно, что появится такая возможность, и человек начнет себя контролировать», – считает член СПЧ.

ДВа

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