Россияне старше 40 лет получат еще один выходной

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6 августа 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Больница. Фото: pixabay.com

В России для граждан старше 40 лет будет ежегодно выделяться один дополнительный выходной. В этот день россияне смогут заняться заботой о своем здоровье, передает КП.

Сообщается, что выходной предназначен для прохождения гражданами от 40 лет диспансеризации. После того, как все врачи будут пройдены, необходимо будет оформить в медучреждении справку о том, что процедура завершена. Отмечается, что все необходимые поправки вступят в силу во вторник, 11 августа.

Ранее американский ученый предположил, что вакцина от коронавирусной инфекции может значительно хуже действовать у пациентов с ожирением.