Вакцина от коронавируса может не сработать на пациентах с ожирением
6 августа 2020, 08:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Американские ученые заявили, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может показывать гораздо худший результат, если препарат введен пациенту с ожирением.
Отмечается, что люди с лишним весом сложнее переносят заболевание и чаще умирают от него, при этом вакцина на них хуже работает. «Будет ли у нас в следующем году вакцина Covid, специально предназначенная для людей с ожирением? Ни в коем случае… Будет ли готовая вакцина работать при ожирении? Наш прогноз - нет», - заявил исследователь Раз Шейх.
Он подчеркнул, что в случае с другими заболеваниями можно проследить, что многие вакцины оказываются куда менее эффективными для пациентов с ожирением.
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