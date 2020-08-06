Вакцина от коронавируса может не сработать на пациентах с ожирением

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 августа 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Реанимация. Фото: pixabay.com

Американские ученые заявили, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может показывать гораздо худший результат, если препарат введен пациенту с ожирением.

Отмечается, что люди с лишним весом сложнее переносят заболевание и чаще умирают от него, при этом вакцина на них хуже работает. «Будет ли у нас в следующем году вакцина Covid, специально предназначенная для людей с ожирением? Ни в коем случае… Будет ли готовая вакцина работать при ожирении? Наш прогноз - нет», - заявил исследователь Раз Шейх.

Он подчеркнул, что в случае с другими заболеваниями можно проследить, что многие вакцины оказываются куда менее эффективными для пациентов с ожирением.