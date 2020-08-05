Иммунолог посоветовал не спешить с внедрением российской вакцины от коронавируса

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5 августа 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Израильский иммунолог Яков Беркун призвал российских коллег не спешить с преждевременным внедрением вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и завершить третий этап испытаний препарата.

Беркун призвал не игнорировать третий этап испытаний и провести его, чтобы окончательно убедиться в безопасности и эффективности препарата. «пандемия, но надо помнить, что прививки мы делаем здоровым людям. Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным, и готовы рисковать», - считает иммунолог. Он добавил, что третья фаза дает дополнительное время для наблюдения за реакцией организма на препарат. Эксперт добавил, что какие-либо неудачи с вакцинацией могут вызвать всплеск антипрививочного движения, что, в свою очередь, приведет к вспышкам опасных болезней.