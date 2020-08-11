Экологический рейтинг Ставропольского края стал самым низким на Северном Кавказе

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11 августа 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Ставрополь. Фото: pixabay.com

Состояние экологии на Ставрополье оказалось хуже, чем в республиках Северного Кавказа – край находится на 44-м месте рейтинга регионов по состоянию окружающей среды и воздействия человека на природу.

Немного лучше дела обстоят в Северной Осетии. Республика находится на 39-й строчке рейтинга. Дагестан на 33-м месте списка. Сообщается, что в республике есть проблемы со сточными водами, значительно ухудшает положение региона состояние Каспийского побережья.

Ингушетия находится на 29-м месте, Карачаево-Черкесия – на 26-м, Чечня – на 19-м месте рейтинга. Лучше всего с экологией обстоят дела в Кабардино-Балкарии – республика расположилась на 17-м месте общероссийского рейтинга.

Ранее сообщалось, что курорты Кавказских Минеральных Вод поставили в пример черноморским.