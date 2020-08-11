В детском лагере в Ивановской области более 50 детей заразились коронавирусом
11 августа 2020, 16:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
У 52 детей в оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области выявлен коронавирус.
По словам первого замглавы департамента здравоохранения региона Алексея Буянкина, на данный момент у 52 детей и шести взрослых подтвержден положительный тест на коронавирус, при этом все дети переносят заболевание в легкой форме и их состояние у медиков опасений не вызывает.
Чиновник областного Минздрава также добавил, что никто из заразившихся не госпитализирован.
Ранее в Ивановской области скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом.
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