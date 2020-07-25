В Ивановской области скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом

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25 июля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Ивановской области пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки. Всего в регионе, по данным на 25 июля, 79 пациентов умерли с выявленным коронавирусом COVID-19.

В правительстве Ивановской области сообщили, что всего, по состоянию на 24 июля зарегистрированы 6265 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки коронавирус выявлен у 43 человек. Из них у 35 пациентов диагностировали пневмонию и ОРВИ.

Скончались пациенты с хроническими болезнями из Кинешмы, Шуйского районе, Тейково и Иванова, — сообщил Артур Фокин, глава Департамента здравоохранения Ивановской области.

За сутки выздоровели 64 человека. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4682 пациента с подтвержденным COVID-19.

В первой половине июля сообщалось, что в третьем корпусе Пучежского дома-интерната для престарелых и инвалидов выявлен 31 человек с коронавирусом. Фокин предположил, что COVID занёс туда один из сотрудников.

Всего в Пучежском доме-интернате проживает 447 постояльцев. В третьем корпусе, там где была зафиксирована вспышка инфекции, проживает 217 человек. Дом престарелых переведен в режим обсерватора. Сотрудники работают вахтами.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.