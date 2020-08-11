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В Госдуме появился экспертный совет по вопросам экономического развития

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме появился экспертный совет по вопросам экономического развития
Алексей Гордеев. Фото: сайт ГД

Думский экспертный совет возглавил зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Соответствующее распоряжение подписал председатель ГД Вячеслав Володин.

По словам Гордеева, совет будет давать комплексную и всестороннюю оценку наиболее важных и приоритетных проектов федеральных законов, внесенных в ГД, а также отдельных законопроектов, подготовленных к внесению в нижнюю палату для обеспечения их соответствия целям экономического развития. В состав совета будут входить председатели ряда ключевых комитетов Госдумы.

«К ведению совета будут относиться вопросы стратегического планирования и регулирования экономики, развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, промышленности, инноваций, модернизации, цифровой трансформации экономики, регулирования институтов развития, антимонопольного регулирования, внешнеэкономической деятельности, федерального бюджета и межбюджетных отношений, развития агропромышленного комплекса, природопользования, экологии.

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ДВа

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