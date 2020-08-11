Что бессознательные рисунки говорят о человеке

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11 августа 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Дети. Фото: pixabay.com

Привычка рисовать во время совещаний или телефонных разговоров может многое рассказать о человеке, утверждает графолог Анна Шадрова. Она объяснила, что означают бессознательные рисунки, завитки и штрихи.

К примеру, спирали и круги указывают на то, что человека не заботят проблемы других людей. Также можно сказать, что «художник» переживает кризис, и особое внимание ему стоит уделить контролю своих эмоций. Если круг на бумаге превращается в солнце, то проблемы более серьезные.

Кресты чаще всего рисуют женщины – такие художества свойственны тем, кто испытывает чувство вины. Сложные геометрические фигуры любят рисовать люди, которые не боятся выражать свою точку зрения. А цифры означают, что человек нуждается в деньгах. Клетки и шахматные поля указывают на то, что «художник» не может найти свое место.

Тонкие деревья без листьев указывают на потерянность, а толстый ствол и пышная крона – признак жизнелюбия. Цветы в вазе сигнализируют о необходимой энергетической подпитке, а парусники и звезды говорят о настойчивости и оптимизме.