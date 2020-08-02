Как личная подпись может изменить жизнь, рассказала графолог

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Подпись. Фото: pixabay.com

Графолог Анна Шадрова заявила, что смена подписи может кардинально изменить жизнь человека. Специалист уверена, что на выбор личной подписи влияют многие бессознательные аспекты.

Шадрова отметила, что подпись, как и почерк, рождаются в коре головного мозга. «Подпись — это идеальный образ себя», - объяснила графолог.

Эксперт добавила, что к 14 годам, при получении первого паспорта, подросток отражает все свои внутренние установки в личной подписи, и если ее не менять, то можно пронести их через всю жизнь.

При этом сознательная смена подписи позволяет сформировать желаемые черты характера. «Мозг наш принимает, что мы именно такие, какими мы создали себя при помощи такого инструмента как подпись… Когда человек не изобретает ничего и оставляет почерк абсолютно стандартным, это говорит об узком развитии, о том, что нет у человека вариативности. Он не придумал каких-то своих способов проживания этой жизни», - резюмировала Шадрова.