В России при выдаче паспорта могут начать дарить Конституцию
31 июля 2020, 10:54[ «Аргументы Недели» ]
Российский президент Владимир Путин предложил вместе с паспортом гражданина РФ вручать и новое издание Конституции с внесенными поправками. Вопрос отправлен кабмину на рассмотрение.
Отмечается, что новая Конституция России будет дариться тем, кто получает паспорт впервые – это могут быть либо россияне, достигшие 14-летнего возраста, либо иностранцы, решившие получить российское гражданство.
«Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ. Доклад – до 1 октября 2020 года», - поручил президент.
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