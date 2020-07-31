В России при выдаче паспорта могут начать дарить Конституцию

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31 июля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин предложил вместе с паспортом гражданина РФ вручать и новое издание Конституции с внесенными поправками. Вопрос отправлен кабмину на рассмотрение.

Отмечается, что новая Конституция России будет дариться тем, кто получает паспорт впервые – это могут быть либо россияне, достигшие 14-летнего возраста, либо иностранцы, решившие получить российское гражданство.

«Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ. Доклад – до 1 октября 2020 года», - поручил президент.