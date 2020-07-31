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Путин поздравил с праздником Курбан-байрам российских мусульман

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин поздравил с праздником Курбан-байрам российских мусульман
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава государства отметив их вклад в сохранение культурного многообразия страны.

Путин отметил, что Курбан-байрам является значимым для каждого мусульманина религиозным праздником, символом верности высоким духовным идеалам благочестия, любви к ближним, милосердия и справедливости, на которых базируется священный Коран.

Российский лидер добавил, что мусульмане, поддерживая вековые традиции, помогают укрепить межнациональное согласие в обществе.

ЕТ

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