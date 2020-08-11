В Подмосковье возможны обрушения жилых домов

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В городе Лыткарино на ул. Набережная на оползневом склоне построили несколько жилых домов. Здания сильно деформированы, трещины в стенах, оползень их просто разрывает на части, а ведь большинство жителей - это молодые семьи с маленькими детьми. Поскольку в Москве жилье дорогое, они перебираются в Подмосковье, у большинства ипотека, а самое неприятное, что дома разрушатся быстрей, чем придет срок погашения кредитов.

Геологи предупредили подмосковного губернатора о грозящей опасности, но ему, судя по всему, не до того. А указанное жилье в срочном порядке необходимо признать аварийным и провести ряд экстренных мероприятий. Это либо капитальный ремонт и противооползневые мероприятия, либо снос домов и расселение жителей. И возникает самый главный вопрос, кто в этом виноват? Дома типовые, а это значит, что ошибки были сделаны на уровне инженерных изысканий, если изыскания были вообще. Большой вопрос к Мособлэкспертизе, которая пропустила этот проект. Большой вопрос к строительной компании, которая, выбрав оползневой участок для строительства, не провела должным образом изыскания. И снова виновных нет.

Читать статью полностью: Почему жилье разрушается раньше, чем выплачивается ипотека за него