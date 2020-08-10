Почему жилье разрушается раньше, чем выплачивается ипотека за него

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 августа 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]

Фото: соцсети. Москва. Храм-часовня Всех Святых в Ясенево

Ошибки строителей и изыскателей приводят к человеческим жертвам. Они возникают при проведении изыскательных работ, проектировании, непосредственных строительно-монтажных работах. На месте массовой гибели людей при обрушении зданий у нас порой возводят памятные часовни.

Одна из таких часовен построена в Ясенево, на месте бывшего аквапарка «Трансваль-парк». Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами. Расследование по делу длилось более 20 месяцев, виновных нет. Точнее, обвинили архитектора, но затем оправдали. Замоскворецкий суд Москвы признал законным амнистирование Нодара Канчели и прекращение дела в отношении руководителя Мосгосэкспертизы Анатолия Воронина. На самом деле, причина не в ошибках проектирования, а в неправильно сделанных изысканиях или их отсутствии. «Трансваль-парк» построили на оврагах. А это значит, что при проектировании сооружения не были учтены радиальные и сдвиговые деформации, которые могли повлечь за собой подвижку одной из опорных колонн и вывести ее из фиксирующего зацепления. Предполагаю, что еще имели места быть утечки воды, что подмыло свайный фундамент. В итоге семейство Лужковых вышло «сухими из воды», виновных нет.

Еще одну часовню, судя по всему, планирует возвести подмосковный губернатор Андрей Юрьевич Воробьев в городе Лыткарино на ул. Набережная, где на оползневом склоне построили несколько жилых домов. Здания сильно деформированы, трещины в стенах, оползень их просто разрывает на части, а ведь большинство жителей - это молодые семьи с маленькими детьми, так как в Москве жилье дорогое, они перебираются в Подмосковье, у большинства ипотека, а самое неприятное, что дома разрушаться быстрей, чем придет срок погашения кредитов. Конечно, жилье нужно признать аварийным и провести ряд мероприятий. Это либо капитальный ремонт и противооползневые мероприятия, либо снос домов и расселение жителей. И возникает самый главный вопрос, кто в этом виноват? Дома типовые, а это значит, что ошибки были сделаны на уровне инженерных изысканий, если изыскания были вообще. Большой вопрос к Мособлэкспертизе, которая пропустила этот проект. Большой вопрос к строительной компании, которая выбрав оползневой участок для строительства, не провела должным образом изыскания. И снова виноватых нет.

В другом субъекте РФ, в городе Самаре, трагедии пока удалось избежать, ведь разрушенные жилые или аварийные дома исчисляются не в рублях, а в количествах унесенных жизней и искалеченных судьбах. Некоторые здания в центре Самары уже сложно назвать нормальным жильем. Обрушился дом по ул. Авроры, 11а. Здание в буквальном смысле чуть не ушло под землю. Понадобилось несколько «КамАЗов» с прицепами, всего в яму ушло 60 тонн асфальта. Одна из версий провала – карстовые пустоты, каких под Самарой немало. Через год дом разрушился, но жильцов к тому времени успели расселить. Рядом находятся дома в схожем состоянии, в аварийном и полуаварийном. Конечно, необходимо провести комплексное инженерно-геологическое обследование, но его никто не делает. Самарские власти ограничились мониторингом: весной на дома по этой улице ставят марки, а осенью смотрят насколько они лопнули и меряют ширину раскрытия трещин. Конечно видно, что активизация процессов идет, но, к сожалению, на этом все и заканчивается: цифры уходят в отчет, отчет уходит в ящик стола, где о нем благополучно забывают. Выделять деньги на исследования никто не спешит, а, тем временем, люди находятся в опасности. И, к сожалению, таких улиц в Самаре очень много.

Ошибки при недостаточных изысканиях для строительства или когда изыскания просто на бумаге - прослеживаются повсеместно. Еще один печальный пример в случае города Норильск. Там для населенных территорий отдельную опасность представляют старые полигоны складирования твердых бытовых отходов (ТБО). Свалки ТБО представляют из себя льдонасыщенную неоднородную толщу. После завершения эксплуатации полигонов и захоронения ТБО на таких участках производится формирование техногенной подсыпки из щебня или дробленых металлургических отходов с дальнейшей застройкой территории. Печальным примером могут служить улицы Хантайская и Лауреатов. Техногенное воздействие и тренды к потеплению климата вызвали негативное изменение в мерзлых толщах. В результате, в этом районе большинство зданий деформировано.

К чему приводит экономия при проведении геодезических, геологических и экологических исследований, или недостоверные / недобросовестные результаты инженерных изысканий? Они напрямую влияют на принятие проектных решений и стоимость строительства. Например, неправильный выбор типа фундамента приводит к трагедии, которая измеряется количеством человеческих жертв.