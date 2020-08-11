Волонтеры подарили 30 велосипедов краснодарским детям из многодетных семей

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Юные краснодарцы из многодетных семей получили в подарок велосипеды от участников акции «Велодар». Волонтеры передали детям собранные жителями столицы Кубани велосипеды, из которых выросли их дети, самокаты, роликовые коньки и беговелы (детские велосипеды без педалей). Всего от участников акции подарки получили больше трех десятков краснодарских ребят.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» организаторы акции в Краснодаре, изначально планировалось собрать 100 велосипедов для детей из многодетных семей к Международному дню дружбы. Цифру пришлось скорректировать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Помимо волонтёров в акции приняли участие компания «Декатлон», веломастерские BikePoint и Service Point, помогавшие приводить в рабочее состояние велосипеды, которые отдавали дарители. Партнёрами и помощниками выступили клуб «Кубанская Семья», общественное движение «Папы Краснодара», компания «Принткон» и «Школа безопасности Сергея Киселёва».

– Идея провести акцию в Краснодаре возникла спонтанно, когда я искала в интернете информацию о проведении в краевой столице «Велоночи». Тогда же на глаза попалась добрая инициатива из других регионов, где уже несколько лет собирают велосипеды у тех, кому они более не нужны, – рассказала координатор акции «Велодар» в столице Кубани Маринель Суркова. – И я решила организовать в Краснодаре акцию по сбору велосипедов. У нас получилось более 40 велосипедов, которые нам отдали люди.

Помимо велосипедов, из которых выросли их дети, краснодарцы также отдали волонтёрам более 10 самокатов, несколько пар роликовых коньков и беговел. Среди дарителей, по словам Маринель Сурковой, были и юные жители краевого центра. Они отдавали другим детям велосипеды, которые для них стали малы.

Всю принятую технику организаторы отремонтировали и передали подопечным благотворительного центра «Синяя птица». Вручение проходило на территории летней веранды кафе «Зип-Зип». На мероприятии строго соблюдались все санитарные требования: волонтёры и организаторы, а также дети, которым вручали велосипеды, были в масках. Получателей подарков распределили по времени на целый день, чтобы избежать массового их скопления.

– Произошло всё очень волшебно. В какой-то день девушка Маринель скромно написала нам на рабочий телефон. Мы созвонились, обо всём договорились. Оказалось, что она захотела перенять инициативу добра из другого города. Мы сразу же согласились», – рассказала менеджер организации «Синяя птица» Марина Кокина.

Марина Кокина также сообщила, что ещё несколько велосипедов отправились в «Синюю птицу», их обязательно передадут новым владельцам-детям.От имени ребят, чья мечта о велосипеде сбылась благодаря участникам акции, волонтеры благодарят всех жителей краевой столицы, которые приняли в ней участие.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», в рамках благотворительной акции волонтеры принимали у краснодарцев велосипеды, которые подойдут детям от 2 до 15 лет. Марка и состояние велосипеда не важны. Все велосипеды будут отремонтированы и отданы нуждающимся детям. Если велосипед не будет подлежать ремонту, то он пойдёт на запчасти. Также в рамках благотворительной акции проводился прием другого дополнительного спортинвентаря для детей - роликов, самокатов и так далее.