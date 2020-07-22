Краснодарцы передали 30 велосипедов для детей в рамках всероссийской акции

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

До конца акции по сбору велосипедов для детей из семей с невысоким доходом остается всего неделя. Краснодар участвует в акции, приуроченной к Международному дню дружбы, с 29 июня. За это время волонтеры приняли у жителей краевой столицы 30 велосипедов.

В самом начале организаторы ставили перед собой цель собрать для нуждающихся детей 100 велосипедов за 35 дней, оставшихся до Дня дружбы в момент старта акции. Пока собрана только треть этого количества.

Волонтеры благодарят всех жителей краевой столицы, которые уже приняли участие в акции. А тех, кто по каким-либо причинам этого пока не сделал, приглашают подарить велосипед мальчишке или девчонке, которым родители не могут его купить.

– Сейчас мы активно ищем партнера по мероприятию, на котором мы подарим велосипеды детям: нужна помощь с оформлением, с площадкой, ждём ответ от городских парков. Пока собираем велосипеды по всему городу и даже в районах края, ремонтируем их, подкрашиваем. Ждём активных жителей – как в рядах волонтёров, так и дарителей, – сообщила координатор акции в Краснодаре Маринель Суркова.

Волонтеры принимают велосипеды, которые подойдут детям от 2 до 15 лет. Марка и состояние велосипеда не важны. Все велосипеды будут отремонтированы и отданы нуждающимся детям. Если велосипед не будет подлежать ремонту, то он пойдёт на запчасти. Также в рамках благотворительной акции ведется прием другого дополнительного спортинвентаря для детей - роликов, самокатов и так далее.

Итоги акции будут подведены 30 июля. Информацию о том, как принять участие в акции, можно найти на сайте Велодар.рф, а также через официальный аккаунт в Instagram или по телефону: 8 918 454 13 42. В течение недели, оставшейся до 30 июля, велосипеды и другой спортинвентарь – ролики, самокаты и так далее – можно доставить организаторам акции по адресу: улица Орджоникидзе, 97 (приём круглосуточный). Принять велосипед у дарителя дома может автоволонтёр.