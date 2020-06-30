Краснодар принял участие в акции по сбору велосипедов нуждающимся детям

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30 июня 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодар принял участие во Всероссийской акции по сбору велосипедов нуждающимся детям. Каждый может стать участником акции и осуществить чью-то мечту.

Благотворительная акция по сбору старых велосипедов была запущена в 2016 году во Владимире. Идею подхватили в Барнауле, где в мае акция прошла уже во второй раз. Теперь организаторы предложили подключиться другим городам. В Краснодаре на призыв отозвалась Маринель Суркова и решила стать местным организатором.

Мечта о велосипеде есть у многих детей, но не у всех есть возможность купить его. Часто на балконе, в гараже или где-то ещё хранятся старые велосипеды, или есть велосипед, который уже не нужен. Возможно, у вас есть велозапчасти или вы захотите помочь в акции другим способом. Активисты ищут детские велосипеды от 2 до 15 лет. Марка и состояние велосипеда не важны. Все они будут отремонтированы и отданы нуждающимся детям. Если велосипед не будет подлежать ремонту, то он пойдёт на запчасти. Также ведется прием другого дополнительного спортинвентаря для детей - ролики, самокаты.

Если у тебя нет велосипеда и ты хочешь помочь, то расскажи друзьям об акции, выложи в сторис или отметь друзей в комментариях. Возможно, именно у них окажется велосипед, который сделает мальчишку или девчонку чуть счастливее.

В данное время организатор в поисках партнеров - крупных веломастерских, готовых бесплатно помочь с ремонтом. Велосипеды будут приниматься с 29 июня по 30 июля. Найден первый пункт сбора в веломастерской по адресу: ул. Орджоникидзе 97, прием будут вести круглосуточно каждый день. По всем вопросам можно связаться с организатором по телефону: 89184541342.

У волонтёров нет возможности ездить по городу и забирать велосипеды. Если среди вас найдется автоволонтёр, который готов забирать велосипеды в пункт сбора, свяжитесь с организатором. Организаторы будут вести отчет о проделанной работе в этом аккаунте Инстаграм.

Узнайте все подробнее об акции по ссылке.