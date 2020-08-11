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В Госдуме прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России
вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль во вторник, 11 августа, прокомментировал информацию о регистрации в РФ первой в мире вакцины от COVID-19.

Огуль отметил, что Россия была и по-прежнему является законодателем по вакцинации и иммунопрофилактике. По его мнению, научный потенциал страны в данном направлении является очень перспективным. Достижение, о котором идет речь, станет спасением для многих людей, уточнил депутат.

Леонид Огуль заявил, что в настоящий момент необходимо акцентировать внимание на том, что пройдены все испытания, вследствие чего созданная вакцина должна начать работу на благо здоровья жителей планеты. Депутат полагает, что эффект от препарата может быть заметен уже в ближайшее время.

ЕТ

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