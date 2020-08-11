Путин сообщил, что его дочь испытала на себе вакцину от коронавируса

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11 августа 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, заявил, что его дочь испытала вакцину от коронавируса нового типа на себе. Ранее глава государства сообщил о регистрации препарата в РФ.

В рамках совещания с правительством Путин отметил, что одна из его дочерей сделала себе прививку и в этом смысле приняла участие в эксперименте.

Российский лидер также заметил, что у его дочери после первой прививки поднялась температура до 38 градусов. На следующий день данный показатель опустился до "37 с небольшим". После второго укола также было зафиксировано небольшое повышение температуры, однако оно быстро сошло на нет.