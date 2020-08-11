За сутки в РФ скончались 130 пациентов с коронавирусом
11 августа 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России скончались 130 человек с коронавирусом нового типа. Об этом утром во вторник, 11 августа, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации жертвами коронавируса стали 15 131 пациент.
Ранее сегодня стало известно, что в России впервые с 23 апреля зарегистрировали менее 5 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки. В оперативном штабе отметили, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 4 945 инфицированных граждан.
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