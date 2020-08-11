Впервые с 23 апреля в России выявили меньше 5 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки
11 августа 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
Впервые с 23 апреля на территории России зарегистрировали менее 5 000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Данную информацию предоставили во вторник, 11 августа, в оперативном штабе.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа были выявлены 4 945 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах Российской Федерации. Отмечается также, что у 1 403 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией не зафиксировано каких-либо клинических проявлений болезни.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 897 599 случаев заражения.
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